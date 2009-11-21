50 برنامه در هفته بسیج در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، محمد سلیمانی در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر شنبه اظهار داشت: به مناسبت هفته بسیج 51 برنامه برون استانی در سطح استان چهارمحال و بختیاری اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بسیج جامعه ترین تشکل در بین تشکلهاست، بیان داشت: از جمله رسالتهای بسیج در سطح کشور ترویج و ترمیق فرهنگی، کمک به انسجام ملی و ترویج الگوی فرهنگی علوی و فاطمی در جامعه است.

سلیمانی اذعان داشت: بسیج باید در تمامی موارد بر اساس رسالتهای خود حرکت کنند و کارآمدسازی تفکرات و اندیشه های جامعه را در راس امور خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشورهای بیگانه علیه کشور ما جنگ نرم را آغاز کرده اند، بیان داشت: بسیج باید در تمامی عرصه ها گوش به فرمان باشد و با جنگ نرم دشمن که هیچگونه مشخصه ای در جامعه ندارد، مقابله کند.

وی تصریح کرد: در هفته بسیج باید اقتدار و عملکرد خالصانه سازمان بزرگ و عظیم را ارائه دهیم.

سلیمانی با بیان اینکه در این استان نه ناحیه مقاومت بسیج در استان در حال فعالیت است، بیان داشت: 68حوزه بسیج، 41 حوزه محلات، 16 حوزه دانش آموزی، پنج حوزه کارگری، پنج دانشجویی و یک حوزه بسیج طلاب در استان فعال هستند.

وی یادآور شد: در این استان 937 رده مقاومت و تعداد 36 گردان عاشورایی و شش گردان الزهرا وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد : در این استان 400 هزار بسیجی در قالبهای مختلف سازمان دهی شده اند.

سلیمانی با بیان اینکه جنگ نرم یک جنگ خاموش است، اذعان داشت: این جنگ نرم ساز و کار فرهنگی را می طلبد و در این جنگ نسل سومی ها و نسل امروزی در خطر هستند و باید بحث فرهنگی را در بین این اقشار و دیگر اقشار جامعه به وجود آوریم.