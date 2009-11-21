127 پروژه بیمارستانی در کشور در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدجعفر علیزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با بهره برداری از این طرحها، شاخصهای بهداشتی و درمانی به طور قابل قبولی در کشور ارتقا یافته و فضاهای فیزیکی لازم برای این بخش تامین خواهد شد، افزود: با ساخت فضاهای بیمارستانی در دست ساخت 10 هزار و 700 تخت جدید بستری به تعداد تختهای بیمارستانهای کشور افزوده خواهد شد.

وی روند موجود در تخصیص اعتبارات به بخش ساخت و ساز بیمارستانی و ساختمانهای دولتی در کشورر را مطللوب دانست و ادامه داد: امسال برای اجرای طرحهای بیمارستانی در دست اجرا بیش از هزار و 950 میلیارد ریال هزینه شده است که برای تکمیل و اتمام ساخت این تعداد طرح در کشور چهار هزار و 530 میلیارد ریال دیگر اعتبار مورد نیاز است.

علیزاده با بیان اینکه مسکن و شهرسازی، دستگاهی فرابخشی است، افزود: همچنین در حال حاضر 12 طرح ورزشی با ظرفیت بیش از 101 هزار نفر در کشور اجرا می شود.

این مسئول گفت: برای تکمیل این طرحها 300 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی مهمترین طرحهای در حال ساخت وزارت مسکن و شهرسازی را سالن ورزشی 50 هزار نفری شهر اهواز عنوان کرد و یادآور شد:‌ همچنین در حال حاضر مسکن و شهرسازی احداث ساختمان اجلاس سران کشورهای غیرمتعهدها را نیز در دست اجرا دارد.

معاون وزیرمسکن و شهرسازی، ساخت فضاهای بهداشتی و درمانی، ورزشی، ندامتگاه ها، مجتمع های اداری و فرهنگی را از عمده ترین فعالیتهای این دستگاه عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر 53 پروژه جدید توسط این وزارتخانه در دست مطالعه است.

علیزاده با یادآوری اینکه‌ تمامی طرحهای در دست مطالعه این دستگاه مربوط به مصوبات دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری است، تاکید کرد: تمام طرحهای در دست اجرای این وزارتخانه تا پایان فعالیت دولت دهم، به بهره برداری خواهند رسید.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: مهمترین اولویت کاری که در ابلاغ بخشنامه برنامه پنجم توسعه نیز مطرح شده، تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح کشور است که 2.5 سال، کاهش در زمینه مدت زمان اجرای پروژه ها را در دولت نهم و دهم شاهد هستیم.

علیزاده با بیان اینکه در حال حاضر روند کاهش میانگین زمان اجرای این طرحها ادامه دارد، افزود:‌ تکمیل طرحهای نیمه تمام از اولویتهای مهم وزارت مسکن و شهرسازی در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه کشور است.

وی با اشاره به اینکه مسکن و شهرسازی، دستگاهی فرابخشی است، گفت:‌‌ این دستگاه مسئولیت مطالعه، بررسی، تهیه و اجرای طرح های ساخت و سازهای مورد نیاز مجموعه دستگاه های کشور را برعهده دارد.

علیزاده یادآور شد: بسیاری از دستگاه های بهره بردار که باید بیشتر انرژی خود را جهت بهره برداری بهینه از فضاهای ساخته شده توسط دستگاه مسکن و شهرسازی صرف کنند و به صورت سازمانی اقدام به ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز می کنند که این امر به دلیل نبود امکانات و توان لازم فعالیت این دستگاه ها را با مشکل مواجه می کند.

همچنین در ادامه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان گفت: 511 هکتار بافت فرسوده در سطح استان وجود دارد که در راستای احیای این بافتها اقدام به اعطای وام های یارانه ای در این زمینه شده است.

تقی رضایی افزود: اگر 500 واحد از بافت فرسوده استان احیا شود، اقدام به دریافت اعتبار جهت دو هزار واحد دیگر نیز خواهیم کرد و در این راستا و در زمینه سیاستهای حمایتی تخفیفهای ویژه و تراکمهای تشویقی نیز به احیاکنندگان این بافتها اختصاص می یابد.