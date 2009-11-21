به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا دیروز اسامی 10 انیمیشن کوتاه نامزد اسکار را اعلام کرد تا اعضای صاحب حق رای آکادمی در نهایت اسامی پنج نامزد نهایی این بخش را برای کسب جایزه از هشتاد و دومین دوره جوایز اسکار معرفی کنند.

"پیانوی گربه" ادی وایت و آری گیبسن، "گوشت فرانسوی" فابریس ژوبر، "زیبای خفته به روایت مادربزرگ برادران گریم" نیکی فلان، "کینماتوگراف" تومیک باژینسکی، "بانو و دروگر" خاویر رسیو گارسیا، "لوگوراما" نیکلاس شمرکین، "مسئله نان و مرگ" نیک پارک، "نیمه‌ابری" پیتر سون، "فرار" کوردل بارکر و "واریته" رولف وان دن برگ 10 نامزد اسکار انیمیشن کوتاه هستند.

در نخستین مرحله رای‌گیری کمیته انیمیشن آکادمی 37 انیمیشن کوتاه را به اعضا معرفی کرده بود و اکنون این تعداد به 10 فیلم رسیده است. مراسم اهدای جوایز هشتاد و دومین دوره اسکار دوم فوریه 2010 در لس آنجلس برگزار خواهد شد.