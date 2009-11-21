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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

اسکندری:

ارتقای بینش و بصیرت دینی مانع القای فرهنگ بیگانه در جوانان می‌شود

ارتقای بینش و بصیرت دینی مانع القای فرهنگ بیگانه در جوانان می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ارتقای صحیح بینش و بصیرت دینی را مانع القای فرهنگ بیگانه در افکار جوانان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر شنبه طی سخنانی در جمع تعدای از خبرنگاران، با اشاره به شبهه‌افکنی دشمنان برای جوانان میهن اسلامی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی و بالابردن بصیرت دینی اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان اقدام به برگزاری جلسات گفتمان‌های دینی می‌کند که این گفتمان‌ها تأثیرات قابل توجهی در ارتقای بینش دینی و فرهنگی جوانان داشته و دارد.

وی تقویت گفتمان‌های دینی را یکی از برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برشمرد و ادامه داد: قبل از اینکه سئوالی در ذهن جوانان خطور کند، باید بینش و بصیرت دینی آنها را ارتقا دهیم و اگر این کار به درستی صورت گیرد القای فرهنگ بیگانه در افکار آنها جایی نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: خوشبختانه گرایش جوانان به شرکت در گفتمان‌های دینی افزایش یافته و این نشان دهنده علاقه آنها به اندیشه‌های ناب اهل بیت(ع) و تنفر از فرهنگ‌های منحط است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در ادامه واگذاری برخی فعالیت‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به تشکل‌های دینی را ضروری دانست و اظهار داشت: این اقدام در موفقیت برنامه‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تاثیر بسزایی دارد و ما در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم این رویکرد را نهادینه می‌کنیم.

وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نباید به سمت فعالیت‌های اجرایی در عرصه فرهنگی گام بردارد بلکه باید تشکل‌های دینی را در راستای احیای فرهنگ اهل بیت(ع) حمایت و پشتیبانی کند.

کد مطلب 987380

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