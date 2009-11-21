به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر شنبه طی سخنانی در جمع تعدای از خبرنگاران، با اشاره به شبهه‌افکنی دشمنان برای جوانان میهن اسلامی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی و بالابردن بصیرت دینی اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان اقدام به برگزاری جلسات گفتمان‌های دینی می‌کند که این گفتمان‌ها تأثیرات قابل توجهی در ارتقای بینش دینی و فرهنگی جوانان داشته و دارد.



وی تقویت گفتمان‌های دینی را یکی از برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برشمرد و ادامه داد: قبل از اینکه سئوالی در ذهن جوانان خطور کند، باید بینش و بصیرت دینی آنها را ارتقا دهیم و اگر این کار به درستی صورت گیرد القای فرهنگ بیگانه در افکار آنها جایی نخواهد داشت.



حجت‌الاسلام اسکندری تصریح کرد: خوشبختانه گرایش جوانان به شرکت در گفتمان‌های دینی افزایش یافته و این نشان دهنده علاقه آنها به اندیشه‌های ناب اهل بیت(ع) و تنفر از فرهنگ‌های منحط است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در ادامه واگذاری برخی فعالیت‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به تشکل‌های دینی را ضروری دانست و اظهار داشت: این اقدام در موفقیت برنامه‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تاثیر بسزایی دارد و ما در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم این رویکرد را نهادینه می‌کنیم.



وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نباید به سمت فعالیت‌های اجرایی در عرصه فرهنگی گام بردارد بلکه باید تشکل‌های دینی را در راستای احیای فرهنگ اهل بیت(ع) حمایت و پشتیبانی کند.

