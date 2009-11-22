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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

کشفی جدید درباره بیماری اسکیزوفرنی

کشفی جدید درباره بیماری اسکیزوفرنی

پژوهشگران آمریکایی با بررسی ژنهای جهش یافته و یا غیر فعال پشه ارتباط میان انعطاف پذیری عصبی و بیماری اسکیزوفرنی را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات پیشین روی تعداد زیادی از جانداران از پشه میوه تا انسان نشان می داد که اگر یک سلول عصبی به وظایف خود عمل نکند سلولهای پیرامون می توانند دچار نقص عملکرد شده و ارتباطات بین سلولی را مختل کنند.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا 276 ژن جهش یافته و یا غیر فعال پشه میوه را تجزیه کردند و سرانجام موفق شدند نقش "انعطاف پذیری انطباقی" سیستم عصبی پشه را کشف کنند به طوری که در فقدان تنها یک ژن این انعطاف پذیری نورونی حاصل می شود.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "جهش این ژن کاملا توانایی مدارات نورونی را برای پاسخگویی به اختلالات روحی به خصوص اسکیزوفرنی متوقف می کند."

اسکیزوفرنی در سالهای پایانی نوجوانی و یا در اولین سالهای بزرگسالی بروز می یابد. بنابراین می توان این فرضیه را مطرح کرد که تغییراتی که در این فازهای توسعه ایجاد می شوند یک استرس قابل توجه را برای یک عملکرد پایدار مغزی بر می انگیزند.

براساس گزارش ساینس، در این راستا، توانایی دستگاه عصبی در پاسخگویی به این اختلالات می تواند در برخی از افراد دچار نقص شود و به این ترتیب اسکیزوفرنی توسعه یابد.

کد مطلب 987386

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