مرز مهران وارداتی - صادراتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقدمات وارداتی شدن خروجی بین المللی و تجاری مهران استان ایلام با کشور عراق فراهم شده است.

وی بیان داشت: اکنون کلیه زیرساختهای لازم با هدف فعالیت وارداتی در مقابل صادرات به کشور عراق فراهم شده است.

رحمانی با اشاره به اینکه در رایزنیهای انجام شده با مسئولان وزارت کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار شده که مجوز لازم برای فعالیت وارداتی در خروجی بین المللی مهران در آینده نزدیک صادر شود، خاطرنشان کرد: فعالیت وارداتی در کنار صادرات در مرز بین المللی مهران باعث شکوفایی اقتصادی بیش از پیش این منطقه خواهد شد.

وی یادآور شد: خروجی بین المللی و تجاری مهران واقع در 90 کیلومتری جنوب شهر ایلام یکی از مهمترین کانونهای تردد زوار و صدور کالای ایرانی به کشور عراق است.