4000 کلاس درس آذربایجان غربی نیاز به بازسازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری یازدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مراکز آموزشی افزود: در این راستا در قالب اجرای طرح تخریب و بازسازی مدارس کار تخریب و بازسازی هزار و 525 کلاس درس در استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد 860 کلاس پس از بازسازی تحویل آموزش و پرورش شده است و بقیه نیز در حال بازسازی هستند.

داریانی بر اهمیت آموزش دانش آموزان در مقابل زلزله تاکید کرد و بیان داشت: با هدف توجه به آموزش دانش آموزان در مقابل حوادث غیرمترقبه کمیته آموزش دائمی حوادث برای مدارس از امروز در استان تشکیل شد و این کمیته در طول سال تحصیلی باید برای آموزش مدارس برنامه داشته باشد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هچنین گفت: امسال 331 میلیارد ریال در قالب اعتبارات ملی ویژه خشکسالی به استان اختصاص یافته، که در مرحله نخست 50 درصد آن برای اجرای طرحهای مدیریت خشکسالی در استان پرداخت شده است.

داریانی با بیان اینکه 35 درصد از این اعتبارات در بخش آب و 65 درصد باقی مانده نیز در بخش کشاورزی هزینه می شود افزود: تامین آب، نوسازی تجهیزات چاه های قدیمی، تجهیز چاه های جدید، خطوط انتقال مرتبط، آبرسانی سیار، بهسازی چشمه های تامین آب شرب، جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری، مدیریت مصرف، اصلاح و نوسازی شبکه های فرسوده را از اولویتهای اجرایی در آذربایجان غربی است.

در ادامه این نشست اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه استان در خصوص برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس و همچنین آمادگی خود برای رعایت موارد لازم در فصل زمستان گزارشی ارائه کردند.

در پایان این نشست با دستور قائم مقام ستاد حوادث غیر مترقبه آذربایجان غربی کمیته آموزش دائمی این ستاد در استان تشکیل شد.

این کمیته مسئولیت برنامه ریزی و ارائه طرح های آموزشی و مهارت آموزی پیشگیری از حوادث زیان بار و کاهش خسارت های ناشی از بلایای طبیعی در مراکز آموزشی و مدارس استان را برعهده دارد.

مدیران کل دفتر بازسازی و حوادث و سوانح غیر مترقبه، سازمان آموزش و پرورش، صدا و سیما، ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج سازندگی، آتش نشانی و جمعیت هلال احمر اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.

یازدهمین مانور سراسری زلزله در مدارس هشتم آذر ماه همزمان با سراسر کشور در مدارس آذربایجان غربی نیز اجرا خواهد شد.

آذربایجان غربی دارای 23 هزار کلاس درس و 530 هزار نفر دانش آموز است.