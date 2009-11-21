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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

تدوین "خانواده پارسیان" شروع شد

تدوین مجموعه 10 قسمتی "خانواده پارسیان" به کارگردانی امیرحسین ترابی شروع شد.

ترابی به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه با حمایت یک بانک خصوصی ساخته شده و داستان دو خانواده است که هربار ماجرایی برای آنها اتفاق می‌افتد و در هر بخش نکته‌ای درباره بانکداری توضیح داده می‌شود. وحید فارسی، شهریار صفاری و جمعی از بازیگران تئاتر در این مجموعه مقابل دوربین رفته‌اند.

هر بخش از "خانواده پارسیان" 10 دقیقه است و امرحسین ترابی آن را تدوین می‌کند، متن این مجموعه را محمد نادری نوشته است. امیرحسین ترابی مجموعه فیلم کوتاه "بهتر زندگی کنیم" را کارگردانی کرده و به زودی فیلم تلویزیونی "حلقه" را کلید می‌زند.

کد مطلب 987391

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