حمایت از تنوع دینی در برنامه جدید آموزشی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت روسیه مناطقی را مشخص کرد که در آنها به صورت تجربی مبانی دین در مدارس تدریس خواهند شد.

مصوبه مربوطه دولت روز 29 اکتبر توسط ولادیمیر پوتین امضا شد. در این سند تدابیر لازم برای معرفی رشته تحصیلی جدید «مبانی فرهنگ‌های دینی و اخلاف غیر مذهبی» تعیین شده است. طبق این مصوبه، این رشته در 19 منطقه کشور از آوریل سال 2010 در کلاس‌های چهارم مدارس عمومی تدریس خواهد شد.

مسئولان کشورضمن تدوین فهرست 19 منطقه، سعی کردند تنوع دینی روسیه را در نظر بگیرند. جمهوری‌های مسلمان‌نشین قره‌چای چرکسیا و چچن، جمهوری کالمیکیا با جمعیت بومی بودایی و حتی منطقه خودمختار یهودی در این فهرست گنجانده شده‌اند. از همه حوزه‌های فدرال چند منطقه با جمعیت عمدتاً ارتودوکس انتخاب شده‌اند.

قرار است این رشته دربرگیرنده «مبانی فرهنگ ارتودوکس، اسلامی، بودایی و یهودی، مبانی فرهنگ‌های مذهبی جهانی و اخلاق غیر مذهبی شود». دولت به وزارت آموزش و علم دستور داد با مقامات آموزشی منطقه‌ای موافقتنامه هایی درباره تطبیق رشته تحصیلی با شرایط آن‌ها منعقد کند. این کار باید تا پایان ماه نوامبر انجام بگیرد. ظرف همین مدت وزارت آموزش چگونگی نحوه گزینش یکی از اجزای ترکیبی رشته (فرهنگ یکی از ادیان یا اخلاق غیر مذهبی) توسط دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها را طراحی خواهد کرد.

تا ماه فوریه سال آینده کتب درسی و کتاب‌های کمکی برای آموزگاران آماده خواهند شد که این کار بر عهده کمیته دولتی آموزش، وزارت آموزش و علم و وزارت توسعه منطقه‌ای گذاشته شده است. در سالهای 2011-2010 قرار است دوره دانش‌افزایی برای معلمان این رشته برگزار شود. اواخر سال 2011 نیز نتایج تدریس آزمایشی این رشته در مدارس 19 منطقه کشور بررسی خواهند شد.