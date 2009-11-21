جشنواره منطقه ای خوشنویسی در ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره که در محل انجمن خوشنویسان ارومیه برگزار می شود، 180 تابلوی خوشنویسی از هنرمندان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین، کردستان و اردبیل مورد نقد و بررسی داوران قرار می گیرد.

این تابلوها با موضوع وحدت و در شیوه های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث و نقاشی خط ارائه شده اند 25 اثر برتر این جشنواره از امروز تا 9 آذر در نگارخانه سبز و تالار انجمن خوشنویسان ارومیه واقع در پارک ملت برای بازدید عموم مردم عرضه می شوند.

در مراسم آغاز به کار این جشنواره حجت محمد باقر الاسلام کریمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه خوشنویسی یکی از عالی ترین اشکال هنر محسوب می شود، گفت: خط زیبا ثروتی ماندگار و یکی از نشانه های کمال انسان است.