تیم فلات قاره قهرمان مسابقات لیگ سه گانه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اولین مرحله لیگ سه گانه قهرمانی ایران با حضور بیش از 120 ورزشکار از 13 باشگاه در بندرعباس با قهرمانی تیم نفت فلات قاره در رده سنی بزرگسلان به پایان رسید. تیم های گسترش فولاد تبریز و هیئت سه گانه اصفهان به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین در انفرادی بزرگسالان سید مقصود شبیری، احسان امینیان از نفت فلات قاره و محمد اصغری خاتونی از گسترش فولاد تبریز به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

روز گذشته تیم گسترش فولاد تبریز مقام اول تیمی جوانان جوانان را کسب کرد و هیئت سه گانه زنجان الف و هیئت سه گانه قم در جای دوم و سوم ایستادند.

سال گذشته در مسابقات باشگاه‌های ایران، فولاد گستر تبریز به مقام قهرمانی رسید و تیم‌های هیئت زنجان و فولاد ماهان سپاهان در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

