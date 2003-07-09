اخراج تمام فلسطيني ها از مناطق خط سبز

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از پايگاه اينترنتي عرب 48 ( وابسته به فلسطيني هاي ساكن اراضي اشغالي 1948 ) پروژه عظيم شهرك سازي درامتداد خط سبز و در مناطق همجوار با اين خط مورد موافقت مقامات بلند پايه نظامي و سياسي اسراييل قرار گرفته است .

هدف از اجراي اين طرح اخراج تمام فللسطيني هاي ساكن اين منطقه و يهودي كردن كامل اين منطقه است .

اين پروژه با طرح نقشه راه آمريكا و نيز تمام معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي كه خواستار عقب نشيني اسراييل به مرزهاي 4 ژوئن 1967 است ، تعارض آشكار دارد.

منابع امنيتي اسراييل كه اين خبر را فاش كرده اند نام اين پروژه را نقشه علامت گذاري (مرزبندي ) گذاشته اند كه زنجيره اي از كانون هاي شهرك نشيني نظامي نيز براي حمايت از شهرك سازان صهيونيست ايجاد خواهد شد.

بنا به گفته اين منابع اين طرح در منطقه حائل ميان اسراييل ( فلسطين اشغالي ) و منطقه جنوب كوههاي الخليل اجرا مي شود . چنين كانونهاي شهرك نشيني نظامي در المثلث و الجليل به منظور حمايت از روند شهرك سازي يهودي و تقويت آن انجام مي شود.

اسراييل از طريق ايجاد اين كانونهاي شهرك نشين نظامي قصد ترسيم مجدد منطقه خط سبز را دارد اين كار پس از ساخت ديوار حائل كه تا عمق خاك اراضي فلسطيني امتداد يافته ، صورت ميگيرد.

منابع اسراييلي ادعا كرده اند هدف از اين پروژه جلوگيري از توسعه بخشهاي فلسطيني به خارج از خط سبز است اما در عين حال وجود اهداف سياسي را نيز در اين كار مورد تاكيد قرار داده اند.

ترسيم مجدد اين منطقه براي جلوگيري از تردد ميان ساكنان فلسطيني دو طرف خط سبز انجام مي شود.

