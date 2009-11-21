به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم " برای چه کسی می‌توان نگران بود: سفر کا-شن" ساخته برایان جیمیسن ، این برنامه سالانه را افتتاح خواهد کرد. همچنین از نانسی کوان بازیگر این فیلم با اهدای جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری تقدیر خواهد شد.

بیش از 20 فیلم بلند و 16 فیلم کوتاه از 18 کشور جهان در این برنامه شش روزه به نمایش در خواهد آمد. هدف از برگزاری این برنامه شناخت استعدادها و دستاورد های زنان جهان در صنعت سینما و تلویزیون اعلام شده است.

بنیاد برگزارکننده این برنامه در شب پایانی جوایزی را اهدا خواهد کرد. الیزابت گرنت بازیگر تلویزیونی جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را در یافت خواهد کرد و جایزه فعالیت های بشر دوستانه به شهره آغداشلو تعلق می گیرد.

مری مک گوکیان کارگردان نیز جایزه فعالیت سینمایی را به خود اختصاص می‌دهد و از کریستینا جنینگز فیلمساز تلویزیونی هم تقدیر خواهد شد.این برنامه روز چهار دسامبر به پایان می‌رسد.

