به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حاجی شریف در دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با ارزنده و مثبت ارزیابی کردن فعالیتهای صورت گرفته در زمینه نشر معارف قرآنی، اظهار امیدواری کرد جامعه اسلامی در سایه کلام الهی به مرحله ای از عامل بودن به قرآن برسد که تمامی ابعاد زندگی افراد در پرتو آن به رستگاری رهنمون شود.



حاجی شریف تصریح کرد: با توجه به محدودیت امکانات، فعالیتهای قرآنی انجام شده بسیار چشمگیر هستند.

حجت الاسلام میکائیل اسکندری رئیس دارالقرآن استان نیز ضمن در این دیدار گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در مورد خانه ها و مراکز قرانی مردمی، تلاش در راستای تحقق نهضت عظیم قران آموزی، برپایی دوره های آموزشی برای مربیان قرآن در راستای ارتقای سطح دینی و معرفتی، تجهیز مراکز قرآنی با جلب مشارکتهای سایر نهادها ارائه کرد.