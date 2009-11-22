به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه سیمون فریزر در کانادا موفق به ابداع سوئیچ مولکولی نوری شده اند که می تواند جانداران را تحت تابش نور ماورا بنفش فلج کرده و بی حرکت سازد.

جاندارانی که محققان بر روی آنها آزمایش کرده اند کرمهایی به نام "نماتودها" هستند که پس از قرارگیری در معرض ماوراء بنفش فلج می شوند به طوریکه اثر آن پس از خاموش شدن نور ماوراء بنفش به جا می ماند و تنها در صورتی که جاندار در معرض نور عادی قرار گیرد می تواند به حالت عادی بازگشته و حرکات و فعالیتهای معمولی خود را انجام دهد.

محققان موادی حساس به نور را وارد بدن شفاف این کرمها کرده و مشاهده کردند زمانی که پرتو ماورا بنفش تابیده می شود مولکولهای این ماده به رنگ آبی تغییر رنگ داده و کرمها را فلج می کنند و در مقابل نور مرئی مولکولها را بی رنگ کرده و جاندار را به حالت عادی باز می گرداند.

با وجود اینکه هنوز چگونگی فلج شدن جانداران تحت تاثیر این مواد نامشخص باقی مانده است اما دانشمندان گمان می برند زمانی که مولکولها آبی رنگ می شوند، با مسیر متابولیکی که نسبت به تامین انرژی جاندار مسئول است واکنش نشان داده و باعث از کار افتادگی جاندار می شود میزان فلج شدن کرم به میزان این مولکولها بستگی داشته و ورود بیش از حد آنها به بدن جاندار باعث مرگ خواهد شد.

دانشمندان در تلاشند دریابند آیا این مواد بر بدن انسان نیز اثری مشابه دارد یا خیر زیرا در صورت به اثبات رسیدن تاثیر این مولکولها بر بدن انسان می توان از آنها در مطالعات پزشکی استفاده کرد.

بسیاری از دانشمندان در تلاش برای گسترش دادن درمانهایی هستند که نیازمند نور هستند، درمانهایی از قبیل کپسولهای نوری حاوی دارو که هنوز تکمیل نشده و نیازمند مطالعات تکمیلی بیشتری هستند.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، در صورتی که محققان بتوانند این سوئیچهای نوری را تکمیل کنند نیاز به استفاده از کپسولهای نوری نیز از بین خواهد رفت، به این شکل داروها در بدن فرد غیر فعال باقی خواهند ماند تا در صورت نیاز با کمک نور فعال شده و خود را به سلولهای بیمار برسانند.