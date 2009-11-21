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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

نظرسنجی سایت AFC برای انتخاب بازیکن سال آسیا/ عقیلی پیشتاز است

نظرسنجی سایت AFC برای انتخاب بازیکن سال آسیا/ عقیلی پیشتاز است

در نظرسنجی پایگاه خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب بازیکن سال این قاره، هادی عقیلی از دیگر رقبای خود پیش است.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا در آخرین نظرسنجی خود اقدام به رای گیری از کاربران خود برای انتخاب بهترین بازیکن سال 2009 قاره کهن کرده است.

در این نظرسنجی از هواداران فوتبال خواسته شده است تا از بین هادی عقیلی از ایران، فیراس الخطیب از سوریه، سیدمحمد عدنان از بحرین، کنگو ناکامورا و یاسوشیتو اندو از ژاپن یکی را به عنوان بازیکن سال آسیا انتخاب کنند.

تا به این لحظه هادی عقیلی با کسب 5/85 درصد آرا از دیگر رقبای خود پیش است، کنگو ناکامورا و یاسوشیتو اندو 1/13 درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند، فراس الخطیب سوری نیز با کسب 2/10 آرا در رده چهارم ایستاده و سید محمد عدنان نیز با 1/5 درصد آرا پنجم است.

علاقمندان به فوتبال می توانند با مراجعه به سایت www.the-afc.com در این نظرسنجی اینترنتی شرکت کرده و به بازیکن مورد نظر خود رای بدهند.

کد مطلب 987432

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