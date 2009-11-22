رسول شمشادی در گفتگو با خبرنگا مهر افزود: به منظور فراهم سازی زمینه لازم برای اجرای قانون منع بکارگیری نیروی کار فاقد پروانه فنی در مشاغل مشمول طرح موضوع ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی از ابتدای اجرای طرح صنعت ساختمان تاکنون بیش از شش هزار نفر از کارگران صنعت ساختمان در گیلان در دوره های آموزشی این اداره کل شرکت کردند.

وی عنوان کرد: مجموع کارگران شناسایی شده از سال گذشته تاکنون 17 هزار و 511 نفر بوده اند که پس از تعیین سطح و بازآموزی شش هزار نفر تعداد 11 هزار و 966 گواهینامه مهارت برای آنان صادر شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: هم اکنون نیز به میزان یک هزار و 415 نفر دوره (معادل 240 هزار و 550 نفر ساعت) در مرکز لنگرود، تالش، ماسال و لوشان در حال آموزش در 16 رشته ساختمانی هستند.

وی ادامه داد: سهمیه آموزش اداره کل فنی و حرفه ای استان در بخش صنعت ساختمان برابر 580 هزار و 783 نفر ساعت تعهد شده که در سال جاری به میزان 96 هزار و 760 نفر ساعت آموزشی برای دو هزار و 79 نفر از کارگران ساختمانی درسطح استان اجراء شده است که این روند همچنان ادامه دارد.