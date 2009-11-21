تاکید رئیس مجلس ترکمنستان بر گسترش روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که روز شنبه برای استقبال از رئیس مجلس نمایندگان ترکمنستان به فرودگاه مهرآباد رفته بود، ضمن خوشامدگویی به وی، بر عزم دو کشور برای گسترش روابط پارلمانی تاکید کرد.

وی افزود: پارلمان ایران به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، ارتباطات پارلمانی می‌تواند در ارتقاء سطح ارتباط دو لت‌ها موثر باشد. لذا از رئیس مجلس ترکمنستان دعوت شد که به ایران سفر کنند.

نایب رئیس مجلس گفت: امیدواریم گروه دوستی پارلمانی بین دو کشور به زودی تاسیس شود و کار خود را آغاز کند.

وی به ملاقات‌های رئیس مجلس ترکمنستان با رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور و فراکسیون زنان در مجلس نیز اشاره کرد و این موارد را جزء برنامه‌های این سفر ذکر کرد.

باهنر خاطر نشان کرد: امیدواریم این ملاقات‌ها باب جدید و رشد خوبی را برای ارتباط بین دوکشور ایجاد کند.

وی افزود: ما باتوجه به سوابق بسیار طولانی ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی توقع ‌داریم این ارتباطات بیشتر شود.

رئیس مجلس ترکمنستان نیز ضمن تشکر از رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر این دعوت گفت: فرهنگ قدیمی دو کشور بیش از 6 هزار سال قدمت دارد بنابراین امکانات بسیار زیادی برای توسعه روابط بین دو کشور از جمله بین پارلمان‌های دو کشور وجود دارد.

وی افزود: ما تلاش داریم همکاری‌های دو کشور را در جهات مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به نفع دو ملت توسعه دهیم.

رئیس مجلس ترکمنستان تصریح کرد: در این دیدارها نیز سعی بر این است که روابط فوق را عمیق‌تر کنیم همچنین ما می‌توانیم در حوزه‌ پارلمانی روابط خوبی بین دو مجلس ایجاد کنیم و گروه دوستی را تشکیل دهیم.

وی گفت: ما نمایندگان پارلمانی افرادی هستیم که برای رفاه مردمان خود تلاش می‌کنیم.

وی در پایان سلام رئیس جمهور کشور خود را به مردم ایران و رئیس جمهور ابلاغ کرد.

گفتنی است مجلس ترکمنستان 125 نماینده دارد که از میان آنها 21 نفر زن می‌باشند.

