14فیلم کوتاه سینمای جوان لاهیجان به جشنواره فیلم برکت رفت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، شکوفه های سپید زیر نور ماه می رقصند، آهنگی که با تو شنیدم آثاری از آرمان فیاض، صلاة ظهر ساخته حمید پروانه، پرچین ساخته مظاهر رمضانپور، عاشورا ساخته مشترک ریحان ملک شعار و مهسا خاقانی، ضد خاطرات ساخته کوروش فرزانگان از جمله این فیلمهاست.

همچنین شکار مگس به کارگردانی اسماعیل جباری، تاریک ترین نقطه شهر ساخته بهرنگ بابایی، در ساخته مهدی دانش رفتار، آقای پاک ساخته نواب محمودی، سایه ساروج خشت به کارگردانی آرش یزدانی، دیتیل ساخته مهفام نزهت شعار، گل آب ساخته سیده فاطمه نصرزاده و بچه های بی تقویم ساخته محسن جعفری راد از دیگرفیلمهای کوتاه راه یافته به این جشنواره است.

اولین جشنواره فیلم برکت توسط انجمن سینمای جوان چالوس و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در روزهای شانزدهم، هفدهم و هجدهم آذر ماه سال جاری در شهر چالوس برگزار می شود.