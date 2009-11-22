30 طرح در خوزستان به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنعتی معرفی شدند

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: از زمان تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در کشور تاکنون حدود 30 طرح صنعتی مستقردر شهرکها و در راستای حمایت و پشتیبانی و به منظور تأمین وثیقه های بانکی مورد نیاز بانک ها از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان به این صندوق معرفی شده اند.



وی با بیان اینکه نمایندگی این صندوق در شرکت شهرکهای صنعتی استان است، گفت: این شرکت طرح های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و اشتغالزا که توسط کارگروه اشتغال استان به تصویب رسیده اند و دارای کسری تأمین وثیقه هستند را به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک کشور برای رفع این نقایص معرفی می کند.



طاهری با تأکید بر ایجاد اشتغالزایی از طریق واحدهای مصوب صنعتی و با توجه به وجود منابع منحصر به فرد صنعتی در استان گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تاکنون دو طرح پیشنهادی این شرکت را تصویب و به مرحله نهایی برای تأمین کسری وثیقه مورد نیاز بانکها رسانده است.



رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با بیان اینکه این صندوق از طریق چک و سفته برای تأمین کسری وثایق بانکی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای استان اقدام می کند، اعلام کرد: حداکثر مبلغ ضمانت نامه صندوق برای پوشش کسری وثیقه متقاضیان 10 میلیارد ریال تعیین شده که تا 70 درصد و در مناطق کمتر توسعه یافته تا 85 درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک را تشکیل می دهد.



رضا طاهری افزود: وثیقه هایی که صندوق از متقاضی صدور ضمانت نامه دریافت می کند شامل چک و سفته با ضامن مورد قبول صندوق هر کدام معادل 1.5 برابر مبلغ ضمانت نامه است کارمزد ضمانت نامه در سال اول معادل 5/1 درصد مبلغ ضمانت نامه و برای سال های بعدی ، به ازای هر سال 0.25 درصد خواهد بود به طور مثال برای یک دوره پنج ساله برابر با 2.5 درصد می شود که در دو مرحله (30 درصد به صورت نقدی و مابقی در یک فقره چک دو ماهه) از متقاضی دریافت می شود. در پایان مهلت ضمانت نامه تا 15 درصد مبلغ کارمزد به مشتریان خوش حساب مسترد می شود.