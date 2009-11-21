تعیین تکلیف نقاط مبهم صنعت هوانوردی با تدوین سامانه ترافیک هوایی

به گزارش خبرنگار مهر رضا نخجوانی امروز در مراسم افتتاح پنجمین همایش مدیریت ترافیک هوایی (CNS/ATM) بر لزوم همکاری تمام بخشهای صنعت هوانوردی با شورای مدیریت ترافیک هوایی برای تدوین طرح ملی مدیریت ترافیک در کشور اشاره کرد و گفت: با تدوین این طرح است که تکلیف ناوبری ماهواره ای، شبکه ارتباطات هوانوردی، ساختار فضا، عملیات فرودگاهی، تجهیز ناوگان فرودگاهی کشور و سایر مواردی که تاکنون مبهم مانده مشخص می شود.

معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه با تدوین این طرح وضعیت هوایی کشور در جایگاه قابل قبولی در منطقه قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: بازنگری در سازماندهی فضا از جمله موارد مهم این طرح است که باید با این بازنگریها بتوان پاسخگوی فعالیتهای متفاوت هوایی و حجم پروازهای کشور بوده و از طرفی قدرت رقابت با فضاهای همجوار برای جذب پروازهای بیشتر را افزایش داد.

وی در ادامه نگرش مدیران صنعت هوایی در اجرای قوانین را یکی از چالشهای این صنعت در کشور دانست و گفت: بسیاری از مدیران حاکم شدن قوانین دست و پاگیر را نقطه ضعف می دانند، این درحالی است که عدم وجود مهارتهای لازم برای تعامل و درک وضعیت در برخی بخشها و نبود کلی نگری مانع بزرگی برای پیشرفت در هواپیمایی کشوری است.

نخجوانی با بیان اینکه بخش حمل و نقل هوایی کشور نیازمند تغییر در این نگرش است، تصریح کرد: با مطالعه روند تغییرات در هوانوردی جهان و منطقه، برنامه ریزی و تمرین برای همکاری گروهی، صنعتی، بخشی، کشوری، لشکری و همیاری برای درک مسایل و مشکلات روز کشور، این مانع برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه اظهار داشت: برای چیره شدن بر مشکلات هوانوردی امروز و فردا، داشتن برنامه، پیش بینی بودجه، روحیه تعاون و همفکری، ضروری است تا تمام اجزا بتوانند با هم تعامل و همیاری داشته باشند.

معاون وزیر راه و ترابری با تقسیم بندی صنعت هوانوردی کشور به چهار بخش حاکمیتی و نظارتی، کاربران فضا، سازندگان و تعمیر و نگهداری، ارائه دهندگان خدمات هوانوردی گفت: برای رسیدن به اهداف متعالی در این صنعت، باید رابطه تنگاتنگی بین این بخشها در تمام موضوعات بوجود آید.