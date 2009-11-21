به گزارش خبرگزاری مهر، خلج منفرد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن بازدید از کتابخانه ملی ترکیه با تونجل آجار رئیس این کتابخانه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار خلج منفرد با اشاره به همکاریهای گذشته رایزنی فرهنگی و کتابخانه ملی در زمینه فهرست برداری نسخه های خطی فارسی در این کتابخانه و برگزاری نشستهای مشترک ادبی در سالهای گذشته اظهار امیدواری کرد این فعالیتها در دوره جدید گسترش یابد و توافقنامه امضا شده بین کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی ترکیه هرچه سریعتر عملیاتی شود.

تونجل آجار در پاسخ بر انجام طرح های مشترک با کتابخانه ملی ایران تأکید کرد و از برگزاری اجلاس رؤسای کتابخانه های ملی کشورهای اکو در سال آتی در ترکیه خبر داد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه برای هرگونه مساعدت در انجام طرحهای مشترک توافق شده بین دو کتابخانه اعلام آمادگی کرد و گفت: طی سه دهه گذشته صدها عنوان کتاب از فارسی به ترکی استانبولی ترجمه و در ترکیه توزیع شده است و هم اکنون رایزنی فرهنگی در حال فهرست برداری از این کتابهاست و همچنین علاقمند است با همکاری کتابخانه ملی ترکیه نمایشگاهی از این کتابها را در آنکارا ترتیب داده و با دعوت از مترجمان و مؤسسات انتشاراتی ترکیه موضوع ترجمه از فارسی به ترکی و بالعکس را مورد بررسی قرار داده و ضمن بررسی ظرفیتهای موجود مشکلات و موانع این امر مهم را در جمع مترجمین و صاحب نظران به بحث و گفتگو بگذارد.

بنا به گفته خلج منفرد تا کنون رایزنی فرهنگی حدود پانصد عنوان کتاب ترجمه شده از فارسی به ترکی را شناسایی و فهرست‌ برداری کرده است.

رئیس کتابخانه ملی ترکیه در پاسخ با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی آمادگی خود را برای برگزاری مشترک این نمایشگاه و نشست تخصصی آن اعلام نمود و تأمین محل نمایشگاه و سالن برگزاری نشست در کتابخانه ملی را تقبل کرد. وی همچنین پیشنهاد کرد اداره انتشارات وزارت فرهنگ ترکیه نیز در این برنامه مشارکت کند.

در ادامه مقرر شد رایزنی فرهنگی طرح مورد نظر خود را به‌صورت مدون آماده کرده و با توافق رئیس کتابخانه ملی ترکیه زمان مناسبی برای این برنامه فرهنگی تعیین و به وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه ترکیه اعلام شود.

در پایان این دیدار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اتفاق رئیس کتابخانه ملی ترکیه از امکانات کتابخانه ملی برای برگزاری نمایشگاه مورد نظر و سالن های اجتماعات بازدید کردند و "برنامه اینترنتی این کتابخانه برای ارائه 27 هزار متن نسخه های خطی فارسی، عربی و ترکی کتابخانه ملی ترکیه " برای رایزن فرهنگی تشریح شد.