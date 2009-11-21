تیم راگبی ایران بر لائوس غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابتها که در مانیل فیلیپین برگزار می شود، ملی پوشان کشورمان روز شنبه در سومین مسابقه خود برابر تیم لائوس قرار گرفتند و موفق شدند این تیم را با نتیجه 30 بر صفر شکست دهند. تیم ملی کشورمان تا این زمان یک بازی خود را برابر تیم فیلیپین واگذار کرده و در برابر تیم پاکستان به پیروزی رسیده است.

تیم راگبی زیر 20 سال مردان ایران که برای نخستین بار راهی رقابتهای انتخابی قهرمانی جهان شده است با کسب دومین پیروزی خود در جدول بازیها در انتظار نتیجه بازی دو تیم پاکستان و فیلیپین است. چنانچه پاکستان برنده این مسابقه باشد تیم ایران برای اولین بار در این رده سنی راهی مسابقات جهانی خواهد شد.

رقابتهای راگبی قهرمانی جهان در رده سنی زیر 20 سال در سال 2010 برگزار می شود که میزبان آن تا این زمان مشخص نشده است.