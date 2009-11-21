بیش از 8/1 میلیون نفر از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: از تعداد کل مستمری بگیران اصلی و تبعی 3 میلیون و 764 هزار و 360 نفر بودند که از این تعداد، یک میلیون و 805 هزار و 573 نفر مستمری بگیران اصلی و تعداد یک میلیون و 958 هزار و 787 نفر تبعی مستمری بگیران را شامل می شود. بر این اساس 844 هزار و 247 نفر بازنشسته این سازمان هستند.

همچنین تعداد مستمری بگیران از کار افتاده جمعاً 93 هزار و 873 نفر هستند که از این تعداد 11 هزار و 459 نفر از کارافتاده کلی ناشی از کار، تعداد 14 هزار و 350 نفر از کارافتاده جزئی ناشی از کار و 68 هزار و 64 نفر نیز از کارافتاده کلی غیرناشی از کار به شمار می روند.

بنابراین گزارش، 867 هزار و 453 نفر بازمانده مربوط به 440 هزار و 166 پرونده فوت شده است.