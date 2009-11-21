روحانی به مدال طلا دست یافت / پایان کار بانوان با 4 مدال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا که در جزیره کیش جریان دارد تیم ملی ایران به یک نشان طلا دیگر دست یافت. روحانی در وزن هشتم دور نخست را استراحت داشت و سپس چین تایپه را شکست داد و راهی بازی نهایی شد. روحانی برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده قزاقستان رفت و با برتری مقابل این حریف خود به مدال طلا دست یافت.

امروز در وزن دوم نگین ‌عباس‌زاده، در در وزن چهارم سیمه موسوی، در وزن ششم آیدا باقرپور و در وزن دهم نیره رستمی با شکست مقابل رقبای خود از گردونه مسابقات حذف شده بودند.

تیم بانوان ایران هم با دو طلای روحانی و فاطمه رضائیان و دو مدال برنز مریم شیرجهانی و پریشاد قربانی به کار خود دراین مسابقات خاتمه داد. رده بندی تیمی این مسابقات هنوز اعلام نشده است.