۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۱

"سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه" منتشر شد

کتاب "سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه" تألیف جنیس جی. تری با ترجمه ارسلان قربانی و همکاران از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب برای دانشجویان رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به عنوان منبع کمک درسی دروس «سیاست و حکومت در امریکا»، «سیاست و حکومت در خاورمیانه»، «مطالعات منطقه‌ای» و «سیاست خارجی قدرتهای بزرگ» ترجمه شده است.

عنوانهای فصلهای کتاب بدین قرارند: اشعار اپرا: شکل‌دهی سیاست خارجی، قطعات موسیقی: رسانه‌ها و فرهنگ عمومی، آماده کردن صحنه: تصاویر ذهنی و گرایشها، وجوه تولیدی: روشهای لابی و حمایتهای مالی، پیش‌درآمد: مورد قبرس، نقش‌آفرینی: لابیهای طرفدار اعراب و گروههای ذی‌نفوذ، نقش‌آفرینی: یهودیان امریکایی و لابیهای طرفدار صهیونیست، پرده اول: دولت فورد، تولید اصلی: مبارزه با تحریم اعراب، پرده دوم: دولت کارتر و دعوت به صحنه: حال و آینده.  
 

