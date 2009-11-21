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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

در سفر رئیس سیا به اسلام آباد؛

پاکستان و آمریکا درباره همکاری جاسوسی و اطلاعاتی توافق کردند

پاکستان و آمریکا درباره همکاری جاسوسی و اطلاعاتی توافق کردند

منابع خبری با اشاره به سفر دو روزه رئیس سیا به پاکستان، از افزایش همکاری های دو جانبه در زمینه های اطلاعاتی و جاسوسی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "لئون پانتا" رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روز گذشته در ابتدای سفر دو روزه خود به پاکستان با ژنرال "احمد شجاع پاشا" رئیس سازمان جاسوسی این کشور دیدار کرد.

روسای سازمان های جاسوسی آمریکا و پاکستان در این دیدار درباره افزایش همکاری جاسوسی در زمینه جنگ علیه تروریسم به توافق رسیدند.

همچنین مقرر است که پانتا با "پرویز کیانی" فرمانده ستاد مشترک ارتش و "راو قمر سلیمان" فرمانده نیروی هوایی پاکستان دیدار داشته باشد.

از سوی دیگر، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان روز گذشته در سخنانی بر لزوم مشارکت کامل پاکستان در تعیین سیاست های مورد نظر واشنگتن در افغانستان تاکید کرد.

این در حالیست که در آستانه سفر رئیس سازمان سیا به پاکستان، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق قبایلی در پاکستان قریب به 20 غیرنظامی کشته شدند.

کد مطلب 987465

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