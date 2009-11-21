ایرانی ها فاتح روز اول مسابقات بین المللی راگبی کیش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه 30 آبان ماه و در اولین روز از چهارمین دوره مسابقات بین المللی راگبی در کیش، تیم ایران موفق شد با نتیجه 24 بر صفر تیم گرجستان را از پیش رو بردارد. این تیم دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی را با نتیجه 26 بر صفر با پیروزی بر تیم اردن پشت سر گذاشت.

در ادامه اولین روز از این مسابقات تیم منتخب کیش با نتیجه 15 بر 7 از سد تیم اردن گذشت. تیم گرجستان نیز با نتیجه 19 بر 5 مغلوب تیم منتخب کیش شد.

رقابتهای بین المللی راگبی کیش عصر امروز و فردا در مرحله حذفی و رده بندی پیگیری می شود. این رقابتها با حضور چهار تیم منتخب کیش، تیم ملی ایران، اردن و گرجستان و با قانون هفت نفره از امروز آغاز و فردا یکشنبه اول آذر ماه به کار خود پایان می دهد.