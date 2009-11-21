مستند "ماشته" در صدا و سیمای لرستان آماده پخش است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ماشته، دست بافته ای پشمین و منقش است. ماشته های رنگارنگ از دیر باز زینت بخش خانه های ساده و پر از صفای مردم لرستان بوده است.

در مستند ماشته که با نگاهی جذاب ساخته شده است با چگونگی تهیه ماشته به عنوان یکی از هنرهای دیرین لرستان آشنا می شویم.

تهیه کننده این برنامه یوسف ترابی است و کارگردانی مستند ماشته را اعظم مرادی به عهده دارد.

بنابر این گزارش همچنین یک قطعه موسیقی جدید در واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز لرستان تهیه و تولید شد.

قطعه موسیقی دل شوره، با ساختار گروه نوازی و موضوع جانبازان به مدت چهار دقیقه است و آهنگساز و تنظیم کننده این قطعه حامد فیضیان و شاعر آن رمضان پرورده بوده است.