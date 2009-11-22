40 استاندارد جدید از سوی خوزستان به سازمان استاندارد پیشنهاد شد

مسلم بیات در گفتگو با خبنرگار مهر در اهواز با بیان اینکه استان خوزستان در ارائه پیشنهاد استاندارد کالا از ابتدای امسال مقام نخست را به خود اختصاص داده است، گفت: این طرحها در بخشهای محصولات کشاورزی صنایع غذایی، شیمیایی، پزشکی، لوازم خانگی، مکانیک فلزی و فولادی و محصولات کارخانه ای در استان به تدوین رسیده است.

وی افزود: این استانداردها با همکاری 58 آزمایشگاه تخصصی در بخشهای دولتی و خصوصی استان تدوین شده است.

مدیر کل استاندار و تحقیقات صنعتی خوزستان با اشاره به اینکه هم اکنون نیز پیشنهاد تدوین 196استاندارد ملی توسط استان به سازمان استاندارد کشور ارسال شده است، گفت: تصویب این استانداردها موجب توسعه تجاری و تولید محصولات با کیفیت بر اساس الگوهای بین المللی در کشور می شود.

