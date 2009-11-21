۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۵

نشست "قصه های قرآنی در مثنوی معنوی" در حوزه هنری گیلان برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان از برگزاری نشست تخصصی "قصه های قرآنی در مثنوی معنوی" در حوزه هنری استان خبر داد.

شوکت منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با توجه به فراخوان دومین مسابقه سراسری داستان کوتاه بر اساس قصه های قرآن کریم (قصص) و به منظور آشنایی هر چه بیشتر نویسندگان جوان و علاقمندان نسبت به تاثیر قرآن در ادبیات کلاسیک نشست سخنرانی قصه های قرآنی در مثنوی معنوی با حضور دکتر محمد کاظم یوسف پور استاد دانشگاه گیلان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نشست در سالن اجتماعات حوزه هنری گیلان برگزار می شود و حضور برای تمام علاقمندان آزاد است.

دومین مسابقه سراسری داستان کوتاه بر اساس قصه های قرآن کریم (قصص) از سوی واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان فراخوان شده است.

نتایج مسابقه قصص دی ماه سال جاری با حضور برگزیدگان طی یک ویژه برنامه در رشت اعلام خواهد شد.
کد مطلب 987472

