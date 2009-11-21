جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز شهری از آب شرب در قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قم، مسئله کم آبی قم را مورد توجه قرار داد و گفت: باید در هر سه زمینه مدیریت تأمین، تقاضا و مصرف به صورت ویژه کار شود تا مشکلی از نظر تامین آب نداشته باشیم.



وی همچنین با اشاره به کاهش شدید منابع آبی استان، استفاده بی‌رویه آب شرب در آبیاری فضای سبز شهری را مورد توجه قرار داد و گفت: باید نسبت به جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز شهری و آب شرب شهر هر چه سریعتر اقدام شود.



استاندار قم تصریح کرد: هر تصمیمی که در سطح استان گرفته می‌شود تمام دستگاه‌ها ملزم به انجام آن هستند.



وی خواستار کاهش مصرف بی‌رویه آب و استفاده بهینه از این مایع حیاتی شد و گفت: با توجه به تجدید ناپذیر بودن منابع آب باید نسبت به اصلاح الگوی مصرف هر چه بیشتر توجه شود.



حجت‌الاسلام موسی‌پور بر لزوم اطلاع رسانی به مردم درباره استفاده بهینه از آب و فرهنگ سازی در این زمینه تأکید کرد و ابراز داشت: اگر در زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در رابطه با کمبود آب و راه ‌های استفاده صحیح از آن تلاش بیشتری صورت گیرد، مردم نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهند کرد.



وی وظیفه رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما را در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: صداو سیما باید با برنامه‌های تولیدی و همچنین با دعوت از کارشناسان آب و فاضلاب مسئله کم آبی و استفاده صحیح از آب را به مردم یادآور شود و نسبت به نهاینه کردن فرهنگ صرفه جویی تلاش کند.