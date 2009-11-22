اهمیت تولید فیلم فرهنگی برای سینماگران روشن نیست

سعید عقیقی به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی در سینمای ما همه چیز سخت و غیرقابل تغییر به نظر می‌رسد، در بیشتر بخش‌های سینما ما با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستیم. در زمینه تولید و اکران فیلم‌های جذاب وهنرمندانه، کمبود سالن‌های نمایش فیلم، مشکلات ممیزی فیلم‌ها و... با معضلاتی روبه‌رو هستیم که همه آنها از مشکلات و اولویت‌های سینمای ایران است.

فیلمنامه‌نویس "صداها" افزود: نمی‌توان یکی از این مشکلات را در صدر قرار داد و گفت این مهمترین اولویت سینمای کشور است که باید بررسی شود، چون تمام این مسائل اهمیت فراوانی دارند و مسئولان باید برای رفع این معضل‌ها زودتر اقدام کنند.

این منتقد ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلاتی که جامعه سینمایی ما با آن روبه رو است معضل فهم درست تولید فیلم‌های هنرمندانه و قابل تامل است که متاسفانه هیچ‌ نظارتی برآن وجود ندارد. سینماگران ما درک درستی از تولید این فیلم‌ها ندارند. این مسئله اولویت و مشکل بزرگ سینمای ماست که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این مسئله فهم درست اکران این فیلم‌ها هم مطرح است که مسئولان باید راه حلی برای آن بیابند.