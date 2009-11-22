اهمیت تولید فیلم فرهنگی برای سینماگران روشن نیست

سعید عقیقی به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی در سینمای ما همه چیز سخت و غیرقابل تغییر به نظر میرسد، در بیشتر بخشهای سینما ما با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستیم. در زمینه تولید و اکران فیلمهای جذاب وهنرمندانه، کمبود سالنهای نمایش فیلم، مشکلات ممیزی فیلمها و... با معضلاتی روبهرو هستیم که همه آنها از مشکلات و اولویتهای سینمای ایران است.
فیلمنامهنویس "صداها" افزود: نمیتوان یکی از این مشکلات را در صدر قرار داد و گفت این مهمترین اولویت سینمای کشور است که باید بررسی شود، چون تمام این مسائل اهمیت فراوانی دارند و مسئولان باید برای رفع این معضلها زودتر اقدام کنند.
این منتقد ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلاتی که جامعه سینمایی ما با آن روبه رو است معضل فهم درست تولید فیلمهای هنرمندانه و قابل تامل است که متاسفانه هیچ نظارتی برآن وجود ندارد. سینماگران ما درک درستی از تولید این فیلمها ندارند. این مسئله اولویت و مشکل بزرگ سینمای ماست که باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این مسئله فهم درست اکران این فیلمها هم مطرح است که مسئولان باید راه حلی برای آن بیابند.
نظر شما