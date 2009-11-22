  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ آذر ۱۳۸۸، ۸:۵۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: طلب امور خیر برای همنوعان و کمک به آنها برای رسیدن به آنچه خیر و صلاح دنیا و آخرت در آن است، فضیلتی اخلاقی بوده، نعمت و برکت الهی را برای انسان به ارمغان می‌آورد .

آیه روز:

لَّیْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ .

بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانى که چیزى نمى‏یابند [تا در راه جهاد ] خرج کنند در صورتى که براى خدا و پیامبرش خیرخواهى نمایند هیچ گناهى نیست [و نیز] بر نیکوکاران ایرادى نیست و خدا آمرزنده مهربان است .

سوره توبه، آیه 91

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص):

إنَّ أَعْظَمَ النّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَاللّه‏ِ یَوْمَ الْقیامَةِ أَمْشاهُمْ فى أَرْضِهِ بِالنَّصیحَةِ لِخَلْقِهِ.

بلند مرتبه ‏ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسى است که در روى زمین بیشتر در خیرخواهى و ارشاد مردم قدم بردارد.

 کافى، ج 2، ص 208، ح 5

 

کد مطلب 987480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها