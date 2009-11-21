تاخیر در اجرا و تامین مالی فاز 12 میدان پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر در حال حاضر عملیات ساخت 5 فاز 12، 15، 16، 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی در عسلویه در حال انجام است که اجرای این طرحها با مشکلات تامین منابع مالی و تاخیر در اجرا روبرو هستند.

سایت شرکت ملی نفت ایران امروز با انتشار گزارشی در مورد آخرین وضعیت اجرای فاز 12 پارس جنوبی، اعلام کرد: تا پایان شهریور ماه امسال میزان پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی در مجموع 19.57 درصد بوده است.

در این مدت بخش خدمات مدیریت 39.85، مطالعات 99.69 درصد، تاسیسات خشکی 8.38 درصد، تاسیسات بخش دریا 35.56 درصد، حفاری 23.52 درصد، ساخت اسکله خدماتی کمتر از یک درصد پیشرفت در اجرا داشته است.

همچنین در گزارش شرکت ملی نفت در مورد تاخیرهای ایجاد شده در ساخت این طرح ملی آمده است: هم اکنون در بخش ساخت پایه سکوهای دریایی و اجرای مراحل دوم و سوم EPC2 و EPC3 با تاخیرهایی همراه است.

در این گزارش با اشاره به ضرورت تامین به موقع منابع مالی، کالا و دکل دوم برای حفر چاههای توسعه ای، اعلام شده است: تاخیر در ساخت پایه سکوها، تغییر مشخصات پایه سکو SPD12B و تاخیر در ساخت آن، تاخیر در ساخت پایه سکو SPD12، تاخیر در شروع EPC2 و EPC3، تامین به موقع اقلام تحویل طولانی سازه فوقانی و نهایی شدن امضا MDP مخزن از جمله عوامل موثر بر روند اجرایی طرح در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، ادامه مهندسی تفصیلی خط لوله دریا، سازه فوقانی و EPC1، شروع به کار پیمانکاران برنده EPC2 و EPC، صدور سفارش خرید و شروع مهندسی تفصیلی SPM، ادامه فعالیتهای ساخت مخازن میعانات گازی، تکمیل مهندسی تفصیلی جابجایی SPD12B، ادامه ساخت پایه سکو جکت SPD12C، ادامه ساخت ساختمان های مسکونی، ادامه ساخت Accropodes (زیرسازه مشعل)، امضا قرارداد و شروع عملیات اجرایی احداث اسکله خدماتی، ادامه عملیات پوشش دهی لوله های 32 و 4.5 اینچ خط لوله دریا، ادامه فعالیتهای حفاری درناحیه A، اتمام فعالیتهای trenching درناحیه shore approach و شروع فعالیتهای فلزی سازه فوقانی از دیگر برنامه های اجرایی شرکت نفت و گاز پارس تا پایان آذرماه خواهد بود.

اظهارات مسئولان در مورد دلایل تاخیر فاز 12 پارس جنوبی

در همین حال پیشتر غلامرضا منوچهری مدیرعامل شرکت پتروپارس با اشاره به پابرجا ماندن مشکلات مالی در اجرای طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفته بود: همچنین اعمال برخی از تغییرات در شرح کار اولیه نیز در روند اجرای این فاز پارس جنوبی تاثیر گذاشته است.

این در حالی است علی وکیلی با رد هرگونه وجود مشکلات مالی در اجرای فازهای پارس جنوبی، درخصوص مشکلات مالی فاز 12 پارس جنوبی اظهار کرده بود: در فاز 12 که توسعه آن در قالب "بای بک" است، شرکت نیکو مسئول تامین منابع مالی و سرمایه گذاری آن است.

اما در حالی توسعه فاز 12 پارس جنوبی در بخش بالا دستی کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که اجرای طرح پایین دستی این پروژه (ایران ال ان جی) بالغ بر 25 درصد پیشرفت در اجرا دارد.

مشکلات مالی در فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

به گزارش مهر، سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) هم اخیرا با بیان اینکه هنوز تامین مالی پروژه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی انجام نشده، اعلام کرده است: قرار بود یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به پروژه فازهای 15 و 16 اختصاص یابد که این کار هنوز انجام نشده است.

وی با اشاره به این‌که پیشرفت فازهای 15 و 16 هم‌اکنون حدود 40 درصد است، اظهار کرده بود: در صورت تامین منابع مالی پروژه پیشرفت این فازها به 50 درصد خواهد رسید.

اما این مشکلات مالی به گونه ای است که اخیرا جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است تا سه سال آینده امکان افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در کشور وجود ندارد.