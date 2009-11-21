قرآن 700 ساله روستای کانی مشکان پس از یکماه پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ابراهیم قائد رحمتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای تشدید اقدامات پلیس آگاهی استان کردستان قرآن تاریخی روستای کانی مشکان که به سرقت رفته بود، کشف و عوامل آن نیز دستگیر شدند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرآن تاریخی روستای کانی مشکان که در 11 کیلومتری سنندج واقع شده حدود یک ماه قبل توسط دو فرد ناشناس به سرقت رفته بود، پلیس استان به دلیل حساسیت مردم محلی به صورت ویژه این مهم را در دستور کار قرار دا د و خوشبختانه تنها بعد از گذشت یک ماه قرآن تاریخی کشف و عوامل سرقت آن نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کردستان در تشریح ماجرای سرقت این اثر تاریخی و مذهبی بیان داشت: در 27 مهر ماه سال جاری دو نفر سارق به وسیله یک دستگاه موتور سیلکت وارد مسجد روستای کانی مشکان شده و اقدام به سرقت قرآن تاریخی می کنند که با توجه به مقاومت های صورت گرفته توسط خادم مسجد وی را به قتل رسانده و سپس این اثر ارزشمند مذهبی و تاریخی را به سرقت می برند.

قائد رحمتی افزود: بعد از سرقت پلیس آگاهی استان موضوع را به صورت ویژه مورد پیگیری قرار داده و در این راستا نیز تعداد زیادی افراد مرتبط با موضوع دستگیر شدند که خوشبختانه این اقدامات و تلاش ها سبب شد تا 28 آبان ماه سارقین دستگیر و قرآن تاریخی نیز کشف شود.

وی گفت: بعد از دستگیری سارقین صحنه جرم بازسازی و افراد به سرقت قرآن و همچنین قتل خادم مسجد اعتراف نموده و برای تکمیل پرونده این افراد به محاکم قضایی استان نیز تحویل داده شده اند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به سابقه و قدمت تاریخی این قرآن نفیس عنوان کرد: با توجه به استعلامی که از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صورت گرفته آمده است: که این قرآن تاریخی ثبت ملی نشده و سازمان هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص آن ندارد ولی به گفته منابع محلی قدمت این اثر به بیش از 700 سال گذشته بر می گردد.

قائد رحمتی در پایان از مسئولین و متولیان این بخش درخواست کرد که آثار تاریخی و ارزشمندی این چنین در استان را هر چه سریعتر شناسایی و اقدامات لازم در خصوص مواظبت و نگهداری آنها را نیز اعمال نمایند.