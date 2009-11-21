همایش توانمندیها و نقش شرکتهای خدماتی در تحقق اصل 44 برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر امرالله لطفی امروز در نشست خبری اولین همایش توانمندی ها و نقش کارفرمایان و شرکتهای خدماتی در تحقق اصل 44 که در روزهای 22 و 23 آذرماه سالجاری در تهران برگزار می شود، گفت: تعمیق روابط با اعضاء جامعه، تحکیم روابط و افزایش دامنه روابط با دولت و قانونگذاران در رفع چالشهای موجود از اهداف این همایش است.

دبیر اولین همایش توانمندی ها و نقش کارفرمایان و شرکتهای خدماتی در تحقق اصل 44 اظهار داشت: از دیگر اهداف این همایش می توان به ارتقاء سطح شناخت انجمن نزد جامعه و تشویق آنان، کسب تجربیات جدید برای اعضا و انجمن ها و ارائه آن به دست اندرکاران نام برد.

لطفی در ادامه به اهداف دیگر این همایش اشاره کرد و افزود: تغییر زمان کنفرانسها، صدور قطع نامه و اعلام نتایج این همایش به متخصصین حوزه را می توان از اهداف دیگر نام برد.

وی به سخنرانی وزیر کار و امور اجتماعی ، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین داود دانش جعفری از اعضای مجمع تشخیص سخن گفت و بیان داشت: اساتید دانشگاه، متخصصین و دست اندرکاران شرکتهای خدماتی نیز در این همایش شرکت خواهند داشت.

نایب رئیس کانون شرکتهای خدماتی نیروی انسانی استان تهران خاطر نشان کرد: همایش محورهایی نیز خواهد داشت که می توان به نقش، سهم و جایگاه شرکتهای خدماتی در تحقق اصل 44، نقش و جایگاه بخش خصوصی و سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی در توسعه اقتصادی کشور و نقش فناوری اطلاعات در ارائه خدمات شرکتهای اشاره کرد.

همچنین در حاشیه این نشست محمد انتظامی رئیس کانون شرکتهای خدماتی و پشتیبانی نیروی انسانی سراسر کشور در اظهاراتی، گفت: دولت در سال 85، 3 شرکت خدماتی نیروی انسانی را به عنوان کارآفرین نمونه مورد تقدیر قرار داد و هم اکنون در سال 88 برنامه حذف آنها را ارائه می کند.

انتظامی با طرح این سوال که دولت به جای شرکتهای خدماتی چه برنامه ای برای جلوگیری از افزایش بیکاری خواهد داشت؟ افزود: هم اکنون 200 هزار شرکت خدماتی دارای میلیاردها تومان سرمایه هستند که در زمان حذف مشخص نیست کارفرمایان صاحب این شرکتها با سرمایه های خود چه باید بکنند.

وی بیان داشت: دولت باید توجه داشته باشد که با حذف شرکتهای خدماتی نیروی انسانی بخشی از سرمایه های کشور را به سمت واسطه گری و دلالی سوق خواهد داد. البته در این بخش حذف 20 هزار دفتر خدماتی نیز مشکلات بسیار زیادی برای کارکنان این دفاتر به وجود می آورد.