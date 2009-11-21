به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفی نیوز، 13 راهب بودایی از کره جنوبی مراسم مشترکی را با راهبان یک معبد کره شمالی در شهر مرزی کیسوانگ برگزار می‌کنند.

این سفر یک روزه درمیان تلاشهای بین دو کره برای به حداقل رساندن آسیب سیاسی است که پس از برخورد میان نیروهای دریایی دو کره صورت می‌گیرد. تنشهایی که به کشته شدن یک نفر از کره شمالی و زخمی شدن سه نفر منتهی شده است.

لی جونگ جو سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی گفت: این امر نشان می‌دهد که تبادلات میان دو کره و هماهنگی به شکل معمول در جریان است.

این مراسم در معبدی در کره شمالی به منظور نهصد و هشتمین سالگرد درگذشت بنیانگذار فرقه " چئونتی است. این فرقه دومین فرقه بزرگ بودایی کره جنوبی است که اعضای آن در سال 2005 به بازسازی معبد شهر کیسوانگ کمک کردند. راهبان دو کره از سال 2005 در این معبد مراسم مشترکی برگزار کرده‌اند اما سال گذشته به علت تیره شدن روابط دو کره این مراسم برگزار نشد.

روابط میان دو کره از سال گذشته با به قدرت رسیدن یک دولت محافظه‌گرا، طرفدار آمریکا در سئول که از اعمال سیاستهای خشن نسبت به کره شمالی حمایت می‌کند وخیم‌تر شده است.

براساس آمار سال 2005 ، آخرین سالی که این ارقام ارائه شده، بودیسم از قدیمی ترین ادیان اصلی در هر دو کره است. در کره جنوبی بودائیان 8/22 درصد از 47 میلیون نفر جمعیت این کشور را تشکیل داده اند.

کره شمالی نیز به شدت بر فعالیتهای دینی و مذهبی نظارت می کند، اما دولت کمونیست این کشور مدعی شده است که آزادی ادیان را تضمین می کند. براساس آمار موسسه اتحاد ملی کره مستقر در سئول، در کره شمالی 10 هزار بودایی زندگی می کنند.