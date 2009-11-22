40 درصد ملی حفاری بدون حاشیه به بخش خصوصی واگذار شد

حیدر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: باید همیشه یادآور شد که این مجموعه، خصوصی سازی را به عنوان یک اصل مهم اقتصادی در نظر دارد و بیشترین همکاری را با بخشهای خصوصی کشور دارد اما خصوصی سازی را با اصول منطقی و با برنامه ریزی و تحت نظارت کارشناسان می پذیرد.

وی اضافه کرد: گردش مالی امروز کشور در حدود 70 درصد بر مدار صنعت ملی نفت می چرخد و ما می توانیم با قاطعیت ادعا کنیم که شریان حیاتی تولید نفت نیز حفاری است. در تمام دنیا برای ایجاد زیر ساختها، ساخت کارخانه های عظیم پتروشیمی، گاز و فولاد و حفر چاه ها و تولید نفت نیازمند مته حفاری هستند و این موضوع را به خوبی مدنظر داشته و در تقویت هر چه بیشتر این صنعت در کشورشان می کوشند.

وی تصریح کرد: برای تولید نفت و افزایش آن در شرایط حساس اقتصادی روز دنیا با توجه به تاثیر اساسی نفت در اقتصاد کشور باید در نقاط استراتژیک و حساس سرمایه گذاری کرد، شرکت ملی حفاری نیز از مجموعه های بسیار استراتژیک کشور است که در سالها با موانع فراوان روبرو بوده است اما با وجود همه مشکلات با خلوص نیت و بدون هیچ منیتی بار یکی از عظیم ترین بخش های اقتصادی کشور را به دوش کشیده است.

شرکت ملی حفاری ایران با بهره گیری از 57 دستگاه حفاری در خشکی و دریا و افزون بر 16 هزار نیروی مجرب فنی و تخصصی به عنوان یکی از شرکت های بالادستی زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود که هم اکنون افزون بر انجام بیش از 90 درصد عملیات حفاری و خدمات جانبی آن نقش اساسی در بالندگی صنعت حفاری کشور ایفا می کند.

توانایی شرکت ملی حفاری در ارایه خدمات فنی و ویژه همزمان با عملیات حفاری یکی از مزیت ها و وجه تمایز این شرکت با دیگر شرکت های صاحب نام حفاری در جهان است زیرا این بخش مهم در صنعت حفاری که دارای تخصص و دانش خاص است به روال معمول توسط شرکت های متعدد انجام می شود.