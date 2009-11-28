نسل دوم عروسکهای دارا و سارا بزودی وارد بازار می شود

محسن چینی فروشان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: اسباب بازی ها نقش بسیار مهمی در تربیت کودکان به خصوص در دختران ایفاء می کند که در همین راستا سعی کرده ایم با ساخت عروسکهای دارا وسارا این اسباب بازیها را متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم بومی کشور تولید و در بازار عرضه کنیم.

وی افزود: نسل اول این عروسکها با انتقادها و در مقابل تشویقهایی روبرو شد اما ساخت این عروسکها یک شروع بود و در واقع همراه با آزمون و خطا انجام شد.

چینی فروشان تصریح کرد: نسل دوم عروسکهای دارا و سارا با انجام اصلاحات لازم و با قیمت، اندازه و وزن مناسب نسبت به نسل اول کمتر از دو هفته دیگر وارد بازار می شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری و کودک و نوجوان اظهار داشت: نسل دوم این عروسک در نوعهای مختلف و حرکتها و گونه های مختلف تهیه شده است که دو نوع جدید نیز در این مجموعه قرار دارد.

وی افزود: علاوه بر عروسکها لازم جنبی این عروسکها نیز تهیه شده است.

حمایت صنعت اسباب بازی ضروری است

وی در خصوص کارخانه ساخت این عروسکها گفت: در واقع در کشور تنها دو کارخانه عروسک سازی وجود دارد که کالاهای با کیفیتی نیز تولید نمی کند در حالیکه تولید اسباب بازی پر هزینه و شرایط خاص صنعتی را می طلبد، اما برای تحول در حوزه صنعت اسباب بازی باید حمایتهای لازم از سوی دستگاههای ذیربط انجام شود.

چینی فروشان گفت: واردات اسباب بازی امری عادی است و امروز عروسکهای باربی و سندی نیز تحت لیسانس آمریکا در چین تولید می شوند.

وی در خصوص لزوم متناسب سازی فرهنگی در حوزه اسباب بازیها گفت: می توانیم سفارش این عروسکها را به کارخانه های سازنده مطابق با فرهنگ خودمان بدهیم.

وی افزود: دارا و سارا تجربه خوبی بود اما باید به این نکته اشاره کرد که عمر ساخت برخی از عروسکهایی که در بازار وجود دارد بیش از 50 سال است.

برخی کارخانه های اسباب بازی در دنیا از ایران خودرو بزرگترند

چینی فروشان افزود: ما در کشورمان صنعت تولید اسباب بازی نداریم اما این حوزه در دنیا یک صنعت مجزاست، بطوریکه برخی کارخانه های تولید اسباب بازی در خارج از کشور بزرگتر از ایران خودرو است و انواع ماشینهای اسباب بازی را تولید می کنند.

وی در خصوص ورود اسباب بازیهای قاچاق به داخل کشور و همچنین عدم تناسب آنها با فرهنگ کودکان گفت: اینکه چرا وارد می شود و آیا رسمی است و یا خیر رسمی یک بحث دیگر است و در واقع هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد اما در یک دوره که قاچاق اسباب بازی از مرزهای جنوب افزایش یافت چون ساماندهی وجود نداشت ورود پیدا کردیم و پس از کارشناسی، گزارشی را به شورای انقلاب فرهنگی و فرهنگ عمومی ارسال کردیم که نتیجه آن تصویب، شورای نظارت بر اسباب بازیها بود که دبیرخانه این شورا در کانون قرار دارد.

وی گفت: هم اکنون واردات اسباب بازی از حالت قاچاق خارج شده و قانونی است و شورا باید برای واردات مجوز بدهد که اساسا در خصوص جلوگیری از ورود اسباب بازیهای مضر از جنبه های فیزیکی، روانی و بهداشتی نظارت انجام می شود که از مواد مضر ساخته نشده باشند و یا گوشه دار و یا خطرناک نباشند.