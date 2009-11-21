هفت باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در ارومیه متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار حسن کرمی بعد از ظهر شنبه در حاشیه سمینار اصلاح الگوی مصرف در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی پلیس مواد مخدر آذربایجان غربی و توجه به ایجاد زیر ساخت های لازم در این بخش، گفت: اجرای این طرح از دو ماه قبل آغاز شده که تا کنون چهار باند قاچاق مواد مخدر در این راستا در استان متلاشی شده اند.

وی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای این طرح تا کنون سه باند توزیع مواد مخدر نیز متلاشی و بیش از 10 نفر دستگیر شده اند.

کرمی میزان مواد مخدر کشف شده در راستای اجرای این طرح را بیش از 150 کیلوگرم عنوان کرد و بیان داشت: یکی از این باندهای قاچاق مواد مخدر شب گذشته در شهرستان ارومیه متلاشی و از این باند 50 کیلوگرم هروئین فشرده، دو قبضه اسلحه و سه نفر دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی در پایان خواستار اطلاع رسانی مردمی در خصوص فعالیتهای مشکوک در منازل شهری و روستایی شد.

سمینار اصلاح الگوی مصرف نیروی انتظامی آذربایجان غربی در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری با حضور 400 نفر از فرماندهان هنگ انتظامی و پاسگاهها که در بخش های عملیاتی هستند با هدف آشنایی با سامانه ایده پردازی ناجا برگزار شد.

کارشناس دفتر امور حقوقی ناجا در گفتگو با خبرنگاران در خصوص وضعیت اجرای این سمینار ها در کشور، گفت: تا کنون در 18 استان برگزار شده است.

سید محمد حسینی افزود: تا کنون شش هزار ایده نو به سایت سامانه ارسال شده که توسط بیش از 100 نفر داور در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: گروه آموزشی این سامانه در قالب دو تیم آموزشی به استانها ارسال می شوند که بر اساس برنامه زمان بندی تا سوم آذرماه سالجاری برگزاری این دوره های آموزشی به اتمام خواهد رسید.