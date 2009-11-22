سید ضیا هاشمی به خبرنگار مهر گفت: این موضوع که دبیر جشنواره فجر مستقل از بنیاد فارابی است چندان اهمیت ندارد. به نظر من مهم شخص وی است. اینکه چه کسی دبیر جشنواره میشود اهمیت دارد. من به توانایی آقای مسعود شاهی ایمان دارم و امیدوارم به خوبی عمل کند و جشنواره را خارج از دستهبندیهای سیاسی و با همان وجه فرهنگی که لازم است حرکت دهد.
وی ادامه داد: وابستگیهای دبیر جشنواره دخالت چندانی در استقلال رای وی ندارد و همه اینها برمیگردد به اهداف وی. جشنواره فجر به هر حال یک جشنواره دولتی است و اگر کسی بخواهد در آرا دخالت کند خارج از بنیاد فارابی هم میتواند دخالتهای خود را اعمال کند. مهم این است که دبیر جشنواره خود بخواهد استقلال رای را حفظ کند. چیزی که اهمیت دارد استقلال در تفکر است.
هاشمی ادامه داد: به عنوان مثال در زمان مدیریت آقای جعفری جلوه ما عملاً استقلالی نداشتیم. این تفکر وی بود و هیچ فرقی نمیکرد دبیر جشنواره چه کسی باشد. به همین دلیل وابسته بودن دبیر در استقلال رای وی جایگاهی ندارد. مهم این است که معاونت سینمایی میخواهد او استقلال داشته باشد و یا نمیخواهد که با اقدامها و تغییرهایی که وی به وجود آورده است فکر میکنم که وی به این موضوع اهمیت میدهد و امیدوارم این استقلال حفظ شود.
تهیهکننده فیلم "اعتراض" گفت: آقای مسعودشاهی این توانایی را دارد که از حاشیهها کم و به همگرایی میان سینماگران بیفزاید. چون سالهاست که او را می شناسم و میدانم که در مدیریت خود نگاه چپ و راست ندارد و خارج از خطوط سیاسی عمل میکند. با این نوع تفکر او میتواند سینما را از جریانهای سیاسی خارج کند و اجازه بدهد فقط در همان غالب هنر حرکت کند.
وی افزود: در زمان مدیریت قبلی متاسفانه چنین طرز تفکری وجود نداشت و سینما با جریانهای سیاسی مخلوط شد. البته درست است که این نگاه در مدیریت فعلی وجود دارد ولی نباید فراموش کنیم فشارهای زیادی از سوی جریانات سیاسی روی او خواهد بود، اما باید مستقل عمل کند تا بتواند یک سینمای فاخر را به وجود بیاورد و اداره کند و این با هیجانهای سیاسی ممکن نیست.
تهیهکننده فیلم "پرونده هاوانا" گفت: در چهار سال گذشته متاسفانه مدیر باسابقه و موفق در سینما نداشتیم. به همین خاطر فکر میکنم این تغییرات در سینما لازم بود. در طول تاریخ 30 ساله انقلاب اولین بار است که میبینم یک مدیر عوض میشود و در سینما همه در هر جایگاهی که هستند از این تغییر راضی هستند و به کار وی امید دارند.
هاشمی در پایان گفت: با شناختی که از شیوه مدیریتی آقای مسعودشاهی دارم فکر میکنم امسال جشنواره خوبی را شاهد خواهیم بود. وی در کارش خطی عمل نمیکند و به همین دلیل جشنواره فجر حرفهایتر خواهد شد و با دقت لازم جشنوارهای بهتر از سالهای گذشته خواهیم داشت.
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