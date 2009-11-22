سنگلج در انتظار دستور وزیر ارشاد برای ثبت روز ملی تئاتر است

اتابک نادری مدیر تماشاخانه سنگلج که طوماری را برای ثبت روز ملی تئاتر با امضا هنرمندان جمع آوری کرده درباره وضعیت ثبت روز ملی تئاتر در تقویم رسمی کشور به خبرنگار مهر گفت: نامه‌ها و طومار امضاهای اهالی تئاتر و اعضای خانه تئاتر را به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده‌ایم ولی در تماسی که با دفتر وزیر در هفته گذشته داشتیم اعلام شد که آقای حسینی هنوز دستور لازم در این زمینه را نداده‌اند.



وی افزود: پیشنهاد ثبت روز ملی تئاتر قرار است به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد به شورای فرهنگ عمومی فرستاده شود و در صورت تصویب، روز آغاز به کار تماشاخانه سنگلج در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی تئاتر ثبت شود. این پیشنهاد در جشن 44 سالگی سنگلج توسط استاد داود رشیدی مطرح شد و چون سنگلج با جشنواره نمایش‌های ایرانی آغاز به کار کرد و خاستگاه تئاتری ملی است پیشنهاد ثبت این روز به عنوان روز ملی تئاتر مطرح شد.



نادری ادامه داد: وجود چنین مناسبتی در تقویم رسمی ایران نشان دهنده توجه و تکریم بیشتر مردم به هنر تئاتر در ایران است و هر چه این مناسبت‌ها بیشتر باشد جایگاه تئاتر در ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

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