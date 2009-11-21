نفرات برتر جشنواره موسیقی فولکلور ارومیه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره که ظهر شنبه پایان یافت، گروه های هنری استانهای زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به مدت دو روز در دو رشته ساز "نوازندگی" و سوز "شعر" به هنرنمایی پرداختند.

معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در آیین پایانی این جشنواره گفت: در این جشنواره 45 هنرمند از جمله 11 شاعر و 34 نوازنده شرکت داشتند.

جمال عباس زاده افزود: بر اساس رای هیئت داوران و در بخش ساز، الله وردی صفرخان زاده از خوی، رضا پوینده از نقده، بولوت ساعد از ارومیه، تاروردی عباس زاده از خوی و مناف رنجبر از شهرستان سلماس به ترتیب به مقامهای اول تا پنجم جشنواره دست یافتند.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه سوز "شعر" اسفندیار فیضی پور از شهرستان نقده آذربایجان غربی به عنوان هنرمند برتر شناخته شد.

موسیقی عاشقی آذربایجان، غنی ترین نمونه ادبیات و فرهنگ شفاهی است و این موسیقی در میان مردم با فرهنگ این دیار از جایگاه و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.