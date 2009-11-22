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۱ آذر ۱۳۸۸، ۸:۵۳

عباسی "آفتاب از میلان طلوع می‌کند" را به فجر می‌برد

عباسی "آفتاب از میلان طلوع می‌کند" را به فجر می‌برد

آرش عباسی نمایشنامه "آفتاب از میلان طلوع می‌کند" را برای حضور در بخش میهمان بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ارائه داده است.

این کارگردان و نویسنده تئاتر به خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش نمایشنامه "آفتاب از میلان طلوع می‌کند" را به پایان رساندم و آن را برای حضور در بخش میهمان جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر ارائه داده‌ام و منتظر جواب هیئت انتخاب هستم. این نمایشنامه درباره مهاجرت در اوایل دهه 60 است و مربوط به زمانی می‌شود که صدام نام چند شهر را در سال 62 برای بمباران هوایی اعلام کرد. نگارش این متن را از سه سال پیش بر اساس طرحی که در ذهن داشتم شروع کردم.

عباسی افزود: مشغول نگارش مجموعه‌ای 90 قسمتی با عنوان "ایستگاه سه راهی" به کارگردانی مهدی امامی هستم که فکر می‌کنم تصویربرداری آن از هفته آینده در همدان آغاز شود. قصه در ایستگاهی در یک جاده روایت می‌شود که هر کدام از انسان‌هایی که وارد این ایستگاه می‌شوند قصه‌ای با خود دارند.

آرش عباسی پیش از این نمایش "همه چیز درباره آقای ف" را با حضور احمد مهرانفر در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.
کد مطلب 987519

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