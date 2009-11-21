جشنواره هنر و رسانه در کرمان برگزار می شود

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: نخستین جشنواره هنر و رسانه با هدف تقدیر و تشکر از خبرنگاران فعال در حوزه فرهنگ و هنر و تقویت روزنامه نگاری تخصصی و ارتقای محتوای بخش فرهنگی و هنری رسانه در کرمان برگزار می شود.

وی افزود: تمامی روزنامه نگاران و شاغل و آزاد استان کرمان که در مطبوعات محلی، خبرگزاری ها و نمایندگی روزنامه های سراسری در کرمان فعالیت می کنند می توانند با ارائه آثار خود در حوزه تیتر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، مقاله، خبر، کاریکاتور و عکس مرتبط با رشته های هنری در این جشنواره شرکت کنند.

وی اظهار داشت: تنها آثاری در این جشنواره شرکت داده می شوند که از ابتدای سال 87 تا پایان مهر 88 در یکی از نشریات استان یا ضمیمه نشریات سراسری که مربوط به استان کرمان است به چاپ رسیده باشد.

سالاری گفت: متقاضیان می توانند حداکثر در دو بخش و الزاما با دو اثر در جشنواره شرکت کنند.

وی آخرین مهلت ارسال آثار را 30 آذرماه سال جاری عنوان کرد و گفت: مراسم اختتامیه برای معرفی آثار برتر بهمن ماه 88 برگزار می شود.