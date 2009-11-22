"گلستانه" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از "گلستانه" پرونده ویژه آریل دورفمن نویسنده شیلیایی را در قالب نقد، گفتگو و روایت داستان به قلم اسدالله امرایی می خوانیم.

در بخش هنرهای تجسمی نگاهی به نقاشیهای علی بهشاد محتشمی در گالری شیرین، بررسی یک نقاش(کریم نصر) به قلم احمدرضا دالوند، شناخت‌نامه خودنوشت کریم نصر، اخباری از برنامه‌های گالریها و فراروایت در پوسترهای تئاتر آمده است.

همچنین فصل اول رمان "همسر اول" نوشته فرانسواز شاندناگور را همراه با شرح حال نویسنده با ترجمه اصغر نوری در این نشریه به چاپ رسیده است.. در بخش اندیشه نیز مطالبی چون فلسفه احساسات، متالیکا، نیچه و مارکس دیده می شود.

بخش دیگر "گلستانه"همچون هر ماه به داستانهای کوتاه ایرانی اختصاص دارد و در بخش کتاب به ادگار آلن پو، ایمان‌گرایی و نیایش در شاهنامه و هنجارگریزی در مثنوی معنوی، آخرین اثر پل استر و مجموعه داستان آستین های رنگی پرداخته شده است.

در بخش پایانی این شماره "گلستانه" گزارش رونمایی دفتر شعر "قایق سواری در تهران" اثر محمد علی سپانلو با اشارات مختصری به شعرهای این مجموعه آمده است.