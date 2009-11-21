2 میلیارد سهم در 7 ماه گذشته به کارگران واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، مسعود کاظم زاده از واگذاری 2 میلیارد سهم به کارگران در 7 ماه ابتدای سالجاری خبر داد.

مدیرکل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به رشد 227 درصدی سهام واگذار شده در سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزود: تاکنون 2 میلیارد و 301 میلیون و 192 هزار و 458 سهم به 77 هزار و 496 نفر واگذار شده است.

کاظم زاده ارزش سهام واگذار شده را 2 هزار و 712 میلیارد و 388 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: از نظر ارزش نیز میزان واگذاریها 361 درصد رشد را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: در 7 ماه سال گذشته نیز 703 میلیون و 346 هزار و 473 سهم به ارزش 587 میلیارد و 783 میلیون ریال به 28 هزار و 920 نفر از کارگران واگذار شد.



