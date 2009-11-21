در صورت حضور بلک واتر در اسلام آباد از سمت خود استعفا می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن چاپ پاکستان، "رحمان مالک" امروز شنبه گفت: در صورتی که بلک واتر در پاکستان حضور داشته باشد، از مقام خود استعفا می کنم.

وی امروز شنبه پس از دیدار با "لئون پنتا" رئیس سازمان سیا و در گفتگو با رسانه ها گفت: در پی انفجارهای اخیر در شهر پیشاور دولت پاکستان به زودی اقداماتی را در مناطق قبلیه نشین علیه تروریسم انجام خواهد داد زیرا این حملات منجر به کشته و زخمی شدن افراد زیادی شده است.

وزیر کشور پاکستان اعلام کرد: تروریست ها پس از انجام عملیات در وزیرستان جنوبی همچنان به حملات خود ادامه می دهند و هم اکنون در مناطق مختلف در پیشاور تجمع کردند اما ما محل اختفای این افراد را به زودی کشف می کنیم.

مالک تصریح کرد: دولت پاکستان از رئیس سیا خواسته تا به مداخله گریهای بیش از حد خود در بلوچستان پایان دهد و نیروهای اضافی را به پیشاور اعزام کردیم و سیستم های امنیتی جدید را معرفی کرده ایم.

در همین حال رهبر جماعت اسلامی پاکستان روز جمعه کشورش را تحت اشغال سازمان آمریکایی بلک واتر توصیف کرد و هشدار داد که سفارت آمریکا درصدد تاسیس یک شبه پنتاگون در اسلام آباد است.

سید "منور حسن" شرایط جاری پاکستان را کیفر خواستی علیه رهبران نظامی و غیرنظامی کشور توصیف و افزود: زمامداران اگر نمی توانند غذا، لباس و مسکن شهروندان را تامین کنند، دست کم آنها را هدف گلوله هم قرار ندهند.