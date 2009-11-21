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۳۰ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

هشدار وزیر کشور پاکستان:

در صورت حضور بلک واتر در اسلام آباد از سمت خود استعفا می کنم

در صورت حضور بلک واتر در اسلام آباد از سمت خود استعفا می کنم

وزیر کشور پاکستان امروز شنبه گفت: در صورتی که بلک واتر در این کشور حضور داشته باشد، از سمتم استعفا می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن چاپ پاکستان، "رحمان مالک" امروز شنبه گفت: در صورتی که بلک واتر در پاکستان حضور داشته باشد، از مقام خود استعفا می کنم.

وی امروز شنبه پس از دیدار با "لئون پنتا" رئیس سازمان سیا و در گفتگو با رسانه ها گفت: در پی انفجارهای اخیر در شهر پیشاور دولت پاکستان به زودی اقداماتی را در مناطق قبلیه نشین علیه تروریسم انجام خواهد داد زیرا این حملات منجر به کشته و زخمی شدن افراد زیادی شده است.

وزیر کشور پاکستان اعلام کرد: تروریست ها پس از انجام عملیات در وزیرستان جنوبی همچنان به حملات خود ادامه می دهند و هم اکنون در مناطق مختلف در پیشاور تجمع کردند اما ما محل اختفای این افراد را به زودی کشف می کنیم.

مالک تصریح کرد: دولت پاکستان از رئیس سیا خواسته تا به مداخله گریهای بیش از حد خود در بلوچستان پایان دهد و نیروهای اضافی را به پیشاور اعزام کردیم و سیستم های امنیتی جدید را معرفی کرده ایم.

در همین حال رهبر جماعت اسلامی پاکستان روز جمعه کشورش را تحت اشغال سازمان آمریکایی بلک واتر توصیف کرد و هشدار داد که سفارت آمریکا درصدد تاسیس یک شبه پنتاگون در اسلام آباد است.

سید "منور حسن" شرایط جاری پاکستان را کیفر خواستی علیه رهبران نظامی و غیرنظامی کشور توصیف و افزود: زمامداران اگر نمی توانند غذا، لباس و مسکن شهروندان را تامین کنند، دست کم آنها را هدف گلوله هم قرار ندهند. 

کد مطلب 987532

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