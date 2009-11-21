هزار برنامه فرهنگی در هفته بسیج در استان تهران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار ابوالفضل خانی کشمرزی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی این هفته که از دوم آذرماه جاری آغاز می شود، برنامه های مختلفی توسط سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران اجرا و خدمات مختلفی به بسیجیان حوزه ها و پایگاه ها ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه بسیج در تمام صحنه ها حضوری فعال داشته و دارد، افزود: از 30 سال گذشته که بسیج تشکیل شد تاکنون، این نهاد متعلق به تمامی اقشار اعم از دانش آموز، دانشجو، فرهنگی و کارمند، کارگر و ... بوده و هست و تمامی مردم از آن حمایت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 16 میلیون بسیجی در سراسر کشور ثبت نام شده اند و به طور قطع افراد بیشتری بسیجی هستند اما نام آنها ثبت نشده است.

کشمرزی بیان داشت: هفته بسیج از اول تا هفت آذرماه جاری آغاز می شود و روزهای این هفته به ترتیب با عنوانهای "بسیج مستضعفین، بصیرت و ولایتمداری"، "بسیج مستضعفین، نوآوری و تولید علم"، "بسیج مستضعفین، هوشیاری و جهاد"، " بسیج مستضعفین، سازندگی و پیشرفت"، " بسیج مستضعفین، سازمان ده ها میلیونی"، " بسیج مستضعفین، جوانان و معنویت"، " بسیج مستضعفین، زنان ایثارگر" نامگذاری شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته بسیج سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران عنوان کرد: در هفته بسیج روز پنجشنبه به برگزاری مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهدا اختصاص دارد که در این مراسم در سطح شهرستانهای استان تهران مسئولان اجرایی هر شهرستان شرکت و با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق می کنند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی مختلف در این هفته در سطح حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج، ادامه داد: امسال تلاش کردیم طی هفته بسیج بازدیدی از اکثر خانواده شهدا داشته باشیم که در این دیدارها دانش آموزان و دانشجویان نیز شرکت می کنند.

هزار بسیجی و طلبه استان تهران گردهم می آیند

این مسئول از برگزاری همایش استانی بسیج طلاب و روحانیون توسط سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران خبر داد و یادآور شد: سال گذشته در این همایش بیش از هزار نفر از بسیجیان و طلاب شرکت کردند و امسال نیز همین تعداد پیش بینی می شود.

کشمرزی از برگزاری گردهمایی مسئولان دادگستری و دادستانی شهرستانهای استان تهران در سطح سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران خبر داد و متذکر شد: همچنین طی این هفته همایش نخبگان علمی و مدال آوران استانی در سالن دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه سیدالشهدا (ص) استان تهران بیان داشت: محفل انس با قرآن، شب شعر، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری به خصوص وبلاگ نویسی، برگزاری نشستهای سیاسی، بازدید از آسایشگاه جانبازان، ویزیت رایگان بسیجیان، برپایی ایستگاه صلواتی و شرکت بسیجیان در میعادگاه های نماز جمعه از دیگر برنامه های دیگر در هفته بسیج است.

اعزام 150 تیم پزشکی به مناطق محروم استان تهران

وی گفت: با همکاری جامعه پزشکی، 150 تیم پزشکی به مناطق محروم 14 شهرستان استان تهران اعزام می شوند.

این مسئول افزود: همچنین در این هفته طی هماهنگی با پایگاه های انتقال خون شهرستانهای این استان حداقل سه اکیپ سیار در شهرستان مستقر می شود و بسیجیان می توانند خون اهدا کنند.

کشمرزی از برگزاری صبح گاه مشترک با حضور تمامی نیروهای نظامی و انتظامی در این هفته در استان تهران خبر داد و اعلام کرد: در مجموع در تمام شهرستانها نمایشگاه دستاوردهای بسیج طی 30 سال گذشته برپا می شود.